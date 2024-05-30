بمدى 8700 كم وكفاءة استهلاك الوقود.. إيرباص تستعد لإطلاق طائرتها A321XLR

أعلنت شركة إيرباص، حيث بدأ العد التنازلي إطلاق طائرتها الجديدة A321XLR ودخولها الخدمة، حيث تُعد الطائرة التجارية الجديدة ثورة في عالم الطيران التجاري.

تتميز هذه الطائرة بقدرتها على الطيران لمسافة تصل إلى 8700 كيلومتر أو ما يعادل 11 ساعة متواصلة، وهو ما يمثل قفزة نوعية في مدى الطيران بالمقارنة مع طرازات أخرى.

ليس هذا فحسب، بل توفر الطائرة A321XLR أيضًا كفاءة استثنائية في استهلاك الوقود تصل إلى توفير يبلغ 30% لكل مقعد مقارنةً بطائرات A321neo، مما يعكس التزام ايرباص بالاستدامة وتقليل البصمة الكربونية.

وتُعد طائرة A321XLR الجيل الجديد لعائلة طائرات A321neo ذات الممر الواحد، وتواكب احتياجات السوق من حيث زيادة الحمولات ومدى الطيران، مما يعزز القيمة التي تقدمها لشركات الطيران من خلال توفير خدمات مجدية اقتصادياً على خطوط الرحلات الأطول مقارنةً بالطرازات الأخرى.

كانت إيرباص قد أعلنت في 2022 عن نجاح أول رحلة تجريبية لطائرة A321XLR بعيدة المدى، واستغرقت الرحلة حوالي أربع ساعات و35 دقيقة.

وقد حازت الطائرة الجديدة على إقبال كبير من الشركات الجوية، إذ تلقت ايرباص أكثر من 500 طلب مؤكد على شرائها، بما في ذلك من قبل الخطوط السعودية وطيران ناس.

بفضل مداها البعيد، ستتمكن الشركات السعودية من تشغيل الطائرة في رحلات مباشرة تغطي جميع الوجهات الحالية والجديدة في أوروبا وأفريقيا، وتمتد لتشمل وجهات متعددة في قارة آسيا، ما يفتح آفاقًا جديدة للربط الجوي والتوسع في شبكات الخطوط الجوية.