بميزانية تمويله 1.09 مليار ريال.. السعودية تحقق قفزات عالمية بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية

يشهد قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بالسعودية، قفزات عالمية ونهضة كبيرة، مع زخم الاستثمارات والمبادرات المبتكرة والتحالفات مع المنظمات العالمية ذات الصلة، والاهتمام الكبير من القيادة.

وقطعت السعودية خطوات متسارعة لتحقيق هدفها لتكون مركزًا عالميًا لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول 2030، مما ساعد في ترسيخ مكانتها كلاعب بارز في صناعة الرياضات الإلكترونية العالمية عبر تطوير البنية التحتية، والاستثمار في المواهب المحلية، والترويج لإنشاء محتوى الألعاب، بأكثر الطرق ابتكارًا.

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وفي عام 2022، اعتمد صندوق التنمية الوطني برنامجًا لتمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بميزانية قدرها 300 مليون ريال.

وبنهاية عام 2023م تم زيادة ميزانية البرنامج إلى 1.09 مليار ريال، بهدف تقديم منتج الدين عبر بنك التنمية الاجتماعية ومنتجات تمويل الملكية ومسرعات الأعمال بالشراكة مع المؤسسات المالية في القطاع الخاص.

حيث تُسهم بشكل مباشر في توفير منظومة اقتصادية متكاملة عبر التمكين والدعم المالي لإيجاد بيئة مُحفّزة لاستقطاب المواهب الوطنية، وتأسيس تجارب واعدة، واستهداف المشاريع النوعية في مجالات تطوير وإنتاج الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم الأندية الرياضية في المنافسات الدولية التي تُعزز حضور قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة والعالم.

الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية

وأطلقت السعودية الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تعتزم تنفيذها حيث تقوم بإطلاقها وإدارتها حوالي 20 جهة حكومية وخاصة، من إطلاق حاضنات أعمال، واستضافة فعاليات كبرى للألعاب والرياضات الإلكترونية، وتأسيس أكاديميات تعليمية، وتطوير اللوائح التنظيمية.

وتستهدف الاستراتيجية مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار ريال بشكل مباشر وغير مباشر، وتوفير فرص عمل جديدة تصل لأكثر من 39 ألف فرصة عمل في التطوير والنشر والبنية التحتية والمهن الأخرى، والوصول إلى أفضل ثلاث دول في عدد اللاعبين المحترفين للرياضات الإلكترونية.

سوق الألعاب الإلكترونية

ويشهد سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نموًا سريعًا، حيث بلغ حجمه 3.75 مليارات ريال في 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 10 مليارات ريال بحلول 2026، بحسب نشرة “خُطى” الشهرية التي تصدر عن منظومة التنمية.

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ولم تعد الألعاب والرياضات الإلكترونية مجرد أدوات للترفيه، مع التطور الكبير والنمو المطّرد في القطاع، وأصبحت مصدرًا إضافيًا للنمو الاقتصادي، وعالمياً.

وفي عام 2018، عقدت أول فعالية رياضية دولية لهذا القطاع، وتم اعتماد الألعاب والرياضات الإلكترونية ضمن الألعاب الأولمبية، مما يمثل طفرةً كبرى فيما يخص الاعتراف بأهمية هذه الأنشطة الحديثة، وتتنوع الألعاب الإلكترونية وتتفرع إلى برامج وتطبيقات ومنصات متعددة، كألعاب الفيديو والكومبيوتر وغيرها.

وأصبحت الألعاب والرياضات الإلكترونية تمثل سوقًا معتبرة بحجم إيرادات مؤثر على حركة التجارة والاستهلاك في السوق السعودية، ويبلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في المملكة 3.75 مليارات ريال.

تمويلات تغطي 60% من الميزانية المعتمدة من الصندوق

ويتعامل بنك التنمية الاجتماعية مع عدة طلبات تمويل تغطي 60% من الميزانية المعتمدة من صندوق التنمية الوطني، لبرنامجٍ تمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وتعاون البنك والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية على استحداث وتقديم الكثير من الحلول في هذا المجال الاقتصادي المهم.

ويسعى الصندوق من خلال توفير الحلول التمويلية لتمكين الجهات المعنية بالألعاب والرياضات الإلكترونية بأن تصبح المملكة رائدةً في هذا المجال عالميًا، عبر دعم وتنمية المواهب، وسائر أندية الرياضات الإلكترونية الناشئة، والاحترافية للتنافس في البطولات على الصعيد العالمي، والمساهمة في الناتج الوطني المحلي، وتوفير فرص وظيفية متنوعة وجذابة، للراغبين في الاحتراف بهذا المجال.

برنامج “Ignite”

وأطلقت السعودية قبل ذلك برنامج “Ignite” بهدف زيادة حجم قطاع المحتوى والإعلام الرقمي في البلاد، وتحقيق الريادة العالمية بحلول عام 2030 في قطاع المحتوى الرقمي ومنصاته.

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وتخطط السعودية، لتنظيم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية سنويًا، بدءا من صيف 2024م، من أجل تعزيز التزامها بتحقيق أهداف رؤية 2030.

ومن المتوقع أن يكون الحدث الأهم والأضخم من نوعه على مستوى العالم الأمر الذي سيسهم في ترسيخ مكانتها كمركز للألعاب الإلكترونية حول العالم.

نمو سوق الألعاب الإلكترونية

وتشير الدلائل إلى نمو مستمر في سوق الألعاب الإلكترونية بالسعودية، في ظل الاهتمام المتزايد بالتقنيات الحديثة، وانتشار الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، وتطور تقنيات الألعاب الإلكترونية، فضلاً عن زيادة شعبية الألعاب عبر الإنترنت والتوجهات المستقبلية لأن تصبح المملكة مركزًا عالميًا لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وتخطيط الشركات السعودية لتطوير ألعاب جديدة ومبتكرة تفي باحتياجات اللاعبين السعوديين.

كما أن مستقبل الواقع الافتراضي والواقع المعزز أصبح في تزايد كبير، ما يعكس مدي سرعة تطور مجالات التكنولوجيا ونمو شعبية الألعاب المعقدة.