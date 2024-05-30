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30 مايو 2024

خامس عملية شراء مبكر محلية.. “الوطني لإدارة الدين”: إصدار صكوك جديدة بقيمة 64.1 مليار ريال

اقتصاد
خامس عملية شراء مبكر محلية.. “الوطني لإدارة الدين”: إصدار صكوك جديدة بقيمة 64.1 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، اليوم الخميس، عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات المُصدر القائمة في الأعوام 2024، و2025، و2026، بقيمة إجمالية تجاوزت 63.1 مليار ريال.

وأوضح المركز، أن ذلك بالإضافة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 64.1 مليار ريال.

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وأشار في بيانه، إلى أن المبادرة تعد استمرارًا للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، وتفعيلاً لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولتتكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد.

3 شرائح بقيمة 64.1 مليار ريال

وقام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى 3 شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 64.1 مليار ريال.

وجاءت الشريحة الأولى بقيمة 16 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2031، والشريحة الثانية بقيمة 29.3 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2034.

فيما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة 18.8 مليار ريال وأجل استحقاق يحل في عام 2039.

وقامت وزارة المالية والمركز بتعيين كلاً من شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الأهلي المالية وشركة الراجحي المالية وشركة الجزيرة للأسواق المالية وشركة الإنماء للاستثمار بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.

 

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