“الجنادرية” تتصدر الأحياء الأكثر تداولاً بالبورصة العقارية بـ 51.2 مليون ريال

شهدت البورصة العقارية اليوم الخميس، 1164 صفقة بقيمة تجاوزت 1.52 مليار ريال لمساحة متداولة بلغت أكثر من 3.35 مليون متر مربع.

وسجل أعلى سعر للمتر اليوم عبر البورصة العقارية 41567 ريال، فيما كان متوسط السعر 452 ريالاً للمتر المربع.

الأحياء الأكثر تداولاً

تصدر حي الجنادرية بالرياض قائمة الأحياء الأكثر تداولاً عبر البورصة العقارية اليوم بقيمة تخطة 51.2 مليون ريال، يليه حي بدر بالرياض بأكثر من 20 مليون ريال.

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وضمت القائمة حي نمار بالرياض بقيمة وصلت لأكثر من 19.6، يليه حي طويق بالرياض بأكثر من 18.3 مليون ريال، ثم حي عريض بالرياض بقيمة أكثر من 7.2 مليون ريال.