ضبط مخالف لنظام البيئة لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في حائل

في إطار جهودها المستمرة لحماية البيئة والمحافظة على استدامة الموارد الطبيعية، تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية مخالف لنظام البيئة في منطقة حائل، بعد قيامه بتفريغ مواد خرسانية بشكل مخالف مما تسبب في تلويث التربة وإلحاق الضرر بها.

القوات أوضحت أن الأنظمة تنص على عقوبات صارمة لمثل هذه المخالفات؛ حيث يمكن أن تصل الغرامات للإضرار بالتربة وتلويثها إلى ما يصل إلى 10 ملايين ريال.

وقد تم تطبيق الإجراءات النظامية في حق المخالف، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

كما دعت القوات الخاصة للأمن البيئي المواطنين والمقيمين إلى المساهمة في حماية البيئة، وذلك بالإبلاغ عن أي تعديات أو أنشطة تضر بالبيئة أو الحياة الفطرية، وذلك من خلال الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقمين (999) و(996) في باقي مناطق المملكة.