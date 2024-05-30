20 ألف وافد خالفوا التعليمات.. الأمن العام: تأشيرة الزيارة لا تسمح لحاملها بأداء فريضة الحج

أكد الأمن العام، في بيان له اليوم الخميس، أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها كافة، لا تسمح لحاملها بأداء فريضة الحج.

وأهاب الأمن العام، في بيانه عبر “إكس” (تويتر سابقًا) بضيوف السعودية من حاملي تأشيرة الزيارة كافة، إلى عدم التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة من 15/11/1445 هـ حتى 15/12/1445 هـ.

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وأوضح البيان، أن عدد من تم تطبيق أنظمة وتعليمات الحج بحقهم القاضي بعدم البقاء في مدينة مكة المكرمة لحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة بلغ أكثر من 20 ألف وافد.

وشدد الأمن العام على أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في السعودية، وذلك للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن المصرح لهم بأداء فريضة الحج، ليؤدوا مناسكهم بأمن وطمأنينة.