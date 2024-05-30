“تاسي” يتراجع في آخر جلسات مايو 1.65%

تراجع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” في آجر جلسات شهر مايو الجاري، اليوم الخميس 193.02 نقطة بنسبة 1.65%، وأغلق عند مستوى 11503.49 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم الخميس، أكثر من 416 مليون سهم بقيمة تداول وصلت لأكثر من 13.1 مليار ريال، عبر تنفيذ 636.7 ألف صفقة.

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وسجل مؤشر “تاسي” خسائر خلال مايو بمقدار 891.42 نقطة بنسبة 7.2% مقارنة بإغلاق أبريل الماضي الذي كان عند مستوى 12394.91 نقطة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

شهدت جلسة اليوم، ارتفاع 65 سهم فيما انخفضت أسهم 161 شركة، من إجمالي عدد الشركات المدرجة بالسوق البالغة 234 شركة.

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعًا خلال جلسة الخميس هي ميدغلف للتأمين وأماك والخريف والوطنية للتعليم وأنابيب الشرق بنسب تراوحت بين 7.66 إلى 3.6%.

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فيما كانت الشركات الأكثر انخفاضًا اليوم أكوا باور وسينومي ريتيل والتعاونية والبابطين وجي آي جي، بنسب تراوحت بين 9.89 إلى 5.64%.

مؤشر “نمو”

وأغلق مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسات آخر مايو على ارتفاع بمقدار 307.64 نقطة بنسبة 1.17% ووصل عند مستوى 26610.57 نقطة.