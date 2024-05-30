جيسوس: نحترم النصر كثيرًا ونطمح في حصد البطولة الثالثة لنا هذا الموسم

أكد جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، بأن النصر منافس قوي ويحترمه كثيرًا، مشيرًا إلى أنه ينافس على البطولة الثالثة هذا الموسم ويطمح في حصدها

ويلتقي النصر مع غريمه التقليدي الهلال، غدًا الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال جيسوس في تصريحات للمؤتمر الصحفي: “نحن نتحدث عن البطولة الثالثة التي سننافس عليها هذا الموسم، والبطولات المحلية ثلاثة حققنا بطولتين، ونطمح في تحقيق الثالثة، وبطولات الكأس تعتبر مهمة جدًا، نطمح بأن نستطيع التفوق وحصد البطولة”.

وتابع: “مباراة الغد مثلها مثل أي نهائي، وليست هذه أول بطولة سننافس عليها هذا العام، وهي ثالث بطولة، وهي مباراة نهائي بين فريقين كبار، ونحترم الخصم، والنصر هو منافس قوي للغاية، وهدفنا الحصول على البطولة، وثقتي كبيرة في كل اللاعبين”.

وأضاف: “غياب سافيتش مؤثر، ولكن لدي ثقة كاملة في اللاعبين البدلاء، وسيكون اللاعب متواجد في الملعب لمشاهدة المباريات”.

وواصل تصريحاته متحدثًا عن الأجواء قائلا: “وغدًا ستكون الرطوبة متواجدة، ولكن هو شئ ليس بجديد علينا، وكل المباريات التي لعبناها في جدة فوزنا بها، وعامل الجو سيكون على الفريقين، ونحن مجهزين أنفسنا لكل شئ، ونحن نحترم الخصم ولكن تركيزنا على المباراة نفسها وليس على الأجواء أو الغيابات، أو الأشياء الجانبية”

وأختتم: “ورسالتي للجماهير هي نفس رسالتي للاعبين، بأن نكون بنفس الطريقة الذين حضروا بها، دعمهم ومساندتهم مثلما فعلوا منذ بداية الموسم، أكيد بتوقع بأن هذا الشئ لم يتغير غدًا، وللاعبين أريد أن يظهروا بنفس الأداء الذي ظهرنا به طوال الموسم، وذلك لكي نستطيع الاحتفال في نهاية المباراة مع بعضنا”.