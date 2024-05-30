جيسوس: نحترم النصر كثيرًا ونطمح في حصد البطولة الثالثة لنا هذا الموسم

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

30 مايو 2024

جيسوس: نحترم النصر كثيرًا ونطمح في حصد البطولة الثالثة لنا هذا الموسم

رياضة
جيسوس: نحترم النصر كثيرًا ونطمح في حصد البطولة الثالثة لنا هذا الموسم

أكد جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، بأن النصر منافس قوي ويحترمه كثيرًا، مشيرًا إلى أنه ينافس على البطولة الثالثة هذا الموسم ويطمح في حصدها

ويلتقي النصر مع غريمه التقليدي الهلال، غدًا الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال جيسوس في تصريحات للمؤتمر الصحفي: “نحن نتحدث عن البطولة الثالثة التي سننافس عليها هذا الموسم، والبطولات المحلية ثلاثة حققنا بطولتين، ونطمح في تحقيق الثالثة، وبطولات الكأس تعتبر مهمة جدًا، نطمح بأن نستطيع التفوق وحصد البطولة”.

وتابع: “مباراة الغد مثلها مثل أي نهائي، وليست هذه أول بطولة سننافس عليها هذا العام، وهي ثالث بطولة، وهي مباراة نهائي بين فريقين كبار، ونحترم الخصم، والنصر هو منافس قوي للغاية، وهدفنا الحصول على البطولة، وثقتي كبيرة في كل اللاعبين”.

وأضاف: “غياب سافيتش مؤثر، ولكن لدي ثقة كاملة في اللاعبين البدلاء، وسيكون اللاعب متواجد في الملعب لمشاهدة المباريات”.

وواصل تصريحاته متحدثًا عن الأجواء قائلا: “وغدًا ستكون الرطوبة متواجدة، ولكن هو شئ ليس بجديد علينا، وكل المباريات التي لعبناها في جدة فوزنا بها، وعامل الجو سيكون على الفريقين، ونحن مجهزين أنفسنا لكل شئ، ونحن نحترم الخصم ولكن تركيزنا على المباراة نفسها وليس على الأجواء أو الغيابات، أو الأشياء الجانبية”

وأختتم: “ورسالتي للجماهير هي نفس رسالتي للاعبين، بأن نكون بنفس الطريقة الذين حضروا بها، دعمهم ومساندتهم مثلما فعلوا منذ بداية الموسم، أكيد بتوقع بأن هذا الشئ لم يتغير غدًا، وللاعبين أريد أن يظهروا بنفس الأداء الذي ظهرنا به طوال الموسم، وذلك لكي نستطيع الاحتفال في نهاية المباراة مع بعضنا”.

تابعنا: