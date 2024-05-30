السعودية تدعمها بـ 186 مشروعًا.. ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، رسالة خطية من الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة نيابة عن ولي العهد، وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية سعود بن محمد الساطي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، المبعوث الخاص للرئيس الصومالي محمود طاهر جيلي.

استعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعادت السعودية فتح سفارتها في العاصمة الصومالية مقديشو في عام 2021، بعد نحو 30 عامًا من إغلاقها نتيجة النزاعات والحروب الأهلية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الصومالي الأسبق محمد سياد بري في عام 1991.

اهتمت السعودية بدعم برامج ومشاريع التنمية في جمهورية الصومال الفيدرالية من خلال تمويل الصندوق السعودي للتنمية لأكثر من 162 مشروعًا في قطاعات الأمن الغذائي والزراعي، والتعليم، والصحة والتعافي المبكر، والمياه والإصحاح البيئي. في يناير الماضي، أعلنت السعودية عن تدشين 24 مشروعًا إغاثيًا وإنسانيًا يستفيد منها أكثر من 5 ملايين صومالي.