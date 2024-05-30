تناول تعزيز العلاقات الثنائية.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الإيراني المكلف

تلقى وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المكلف علي باقري كني. تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.

وصل وفد سعودي، ضم مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، الأسبوع الماضي، إلى العاصمة الإيرانية طهران لتقديم العزاء في وفاة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي والمشاركة في مراسم التشييع.

كما قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، التعازي بوفاة رئيسي ومرافقيه في حادث تحطم مروحيتهم.