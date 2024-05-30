رفعت العلم بالعاصمة.. حكومة سلوفينيا تؤيد الاعتراف بدولة فلسطين وترسله إلى البرلمان للموافقة

صادقت الحكومة السلوفينية، اليوم الخميس، على اقتراح للاعتراف بدولة فلسطينية، وطلبت من البرلمان اتخاذ نفس الخطوة.

وأعلن رئيس الوزراء روبرت غولوب أن حكومته أرسلت الاقتراح إلى البرلمان، الذي قد يجتمع لمناقشته في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وقال غولوب بعد جلسة الحكومة: “على كل العالم أن يتصرف في اتجاه السلام. الطريق لتحقيق السلام هو حل الدولتين”. وأضاف: “القرار ليس موجهًا ضد أحد، ولا حتى إسرائيل، بل هو رسالة سلام”، بينما تم رفع العلم الفلسطيني على مقر الحكومة في ليوبليانا، العاصمة السلوفينية.

تحتاج هذه الخطوة إلى موافقة البرلمان لدخولها حيز التنفيذ. يتمتع الائتلاف الليبرالي الحاكم بزعامة جولوب بأغلبية مريحة في البرلمان المؤلف من 90 عضوًا، ومن المتوقع أن يكون التصويت شكليًا.

يأتي قرار حكومة سلوفينيا بعد يومين من اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطينية، وهي خطوة أدانتها إسرائيل. ومن المقرر أن تصبح سلوفينيا العضو العاشر في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة الذي يعترف رسميًا بدولة فلسطينية. وعلى الرغم من أن النرويج ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، إلا أن سياستها الخارجية عادة ما تتماشى مع الكتلة.

بدأت سلوفينيا عملية الاعتراف لأول مرة في أوائل مايو، لكنها قالت إنها ستنتظر حتى يتحسن الوضع في الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس في غزة.

وقال غولوب، هذا الأسبوع، إنه يسرع العملية كرد فعل على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على رفح، والتي تسببت في فرار أكثر من 1 مليون فلسطيني.

وتسبب التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية في تدهور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وتضغط إسبانيا وإيرلندا على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب هجماتها المستمرة على رفح في جنوب غزة.