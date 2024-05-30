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فريق التحرير

30 مايو 2024

الهلال والاتحاد يرغبان في ضم نجم ريال بيتيس

رياضة
الهلال والاتحاد يرغبان في ضم نجم ريال بيتيس

كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام ناديي الاتحاد والهلال بضم لاعب ريال بيتيس، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويستعد الهلال، لمواجهة غريمه التقليدي النصر، غدًا الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكد الصحفي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” بأن نبيل فقير لاعب ريال بيتيس يرغب في الانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف.

وأشار بأن نادي الاتحاد أظهر أكبر قدر من الاهتمام بضم اللاعب لصفوفه، ولكن الهلال أيضًا يرغب في نفس الأمر.

وأوضح بأن نادي ريال بيتيس حدد بالفعل سعر الاستغناء عن خدمات اللاعب، مقابل 15 أو 20 مليون يورو.

ونجح في حصد لقب الدوري السعودي، لهذا الموسم، وقبل انتهاء البطولة بثلاث جولات، وبالتحديد بعد الفوز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف.

 

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