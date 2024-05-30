5 معلومات عن حكم مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك

أختار الاتحاد السعودي لكرة القدم، الحكم الأرجنتيني داريو هيريرا، لإدارة مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

ويستعد الهلال، لمواجهة غريمه التقليدي النصر، غدًا الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويعد الأرجنتيني داريو هيريرا صاحب الـ 39 عامًا، حكمًا دوليًا منذ عام 2015، وضمن المشاركة في بطولة كوبا أمريكا التي ستقام الشهر المقبل.

وستقام بطولة كوبا أمريكا في الفترة مابين يونيو ويوليو المقبلين، وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

4 معلومات عن حكم مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك:

– أدار الحكم الأرجنتيني 437 مباراة طوال مسيراته.

– أدار 36 مباراة في كأس كوبا ليبرتادوريس.

– أدار 5 مباريات في تصفيات كأس العالم.

– أدار 196 مباراة في الدوري الأرجنتيني.

– أدار مباراة للهلال أمام الخليج، ومباراة آخرى للنصر ضد الحزم هذا الموسم بحسب موقع ترانسفير ماركت.