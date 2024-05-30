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    ليرن

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30 مايو 2024

“إنستجرام” توسع عمل أداة “الحدود” لمكافحة التنمر على منصتها

منوعات
“إنستجرام” توسع عمل أداة “الحدود” لمكافحة التنمر على منصتها

وسعت إنستجرام أداة “الحدود Limits” لتتيح للمستخدمين إخفاء الرسائل المباشرة والتعليقات من الجميع باستثناء الأصدقاء المقربين.

أطلقت الشركة الأداة في البداية كميزة اختبارية في عام 2021 بعد تعرض لاعبي كرة القدم الإنجليز بوكايو ساكا وماركوس راشفورد وجادون سانشو للمضايقات عبر الإنترنت. أصبحت الميزة متاحة للجميع لاحقًا، مما يساعد على حماية المستخدمين من الرسائل والتعليقات غير المرغوب فيها.

سعت إنستجرام إلى حماية المستخدمين من التنمر والتحرش. عند تفعيل الحدود، يمكنك رؤية الرسائل المباشرة والعلامات والإشارات من الأصدقاء المقربين فقط، بينما تظل التفاعلات الأخرى مخفية.

لا يمكن للحسابات غير المدرجة في قائمة الأصدقاء المقربين معرفة أنك أخفيت محتواها. كما يمكنك عرض أو تجاهل التعليقات والرسائل المباشرة المحدودة حسب الرغبة.

يمكن تقييد الحسابات لمدة تصل إلى أربعة أسابيع في كل مرة، مع إمكانية التمديد. لتفعيل الأداة، انقر على حسابك وحدد القائمة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة واختر التفاعلات المحدودة.

بالإضافة إلى ذلك، تعتمد إنستجرام على ميزة التقييد التي تمنع المستخدمين من الإشارة إليك أو ذكرك وتخفي تعليقاتهم. تأتي هذه التحديثات في ظل تدقيق متزايد من الحكومة الأمريكية حول سلامة المستخدمين الشباب.

وفي وقت سابق من العام، طرحت ميتا ميزة جديدة تمنع مراسلة البالغين للقاصرين عبر إنستجرام وفيسبوك افتراضيًا. كما تحركت الشركة لإخفاء محتوى الانتحار واضطرابات الأكل عن المراهقين على كلا المنصتين.

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