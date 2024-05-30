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30 مايو 2024

هيولماند يُعلن قائمة الدنمارك النهائية المشاركة في يورو 2024
رياضة
هيولماند يُعلن قائمة الدنمارك النهائية المشاركة في يورو 2024

أعلن كاسبر هيولماند المدير الفني لمنتخب الدنمارك، عن قائمة منتخبه النهائية المشاركة في بطولة أمم أوروبا “يورو 2024”.

ستقام بطولة أمم أوروبا “يورو 2024” في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو المقبل.

ويقع منتخب الدنمارك في المجموعة الثالثة في بطولة يورو 2024، رفقة كلا من منتخبات صربيا وسلوفينيا وإنجلترا.

قائمة الدنمارك لبطولة يورو 2024:

حراسة المرمى: فريدريك رونو لاعب يونيون برلين، كاسبر شمايكل لاعب أندرلخت، مادس هيرمانسين لاعب ليستر سيتي.

خط الدفاع: سيمون كيير لاعب ميلان، يانيك فيسترجارد لاعب ليستر سيتي، جيه أندرسن لاعب كريستيال بالاس، أندرياس كريستنسن لاعب برشلونة، فيكتور نيلسون لاعب جالطة سراي، ، جواكيم ميهلي لاعب فولفسبورج، فيكتور كريستنسن لاعب كوبنهاجن، الكسندر باه لاعب سلافيا براجا.

خط الوسط: توماس ديلاني لاعب إشبيلية، بيير هويبييرج لاعب توتنهام هوتسبير، كريستيان إريكسن لاعب مانشستر يونايتد، كريستيان نورجارد، ماتياس جنسن، ميكل دامسجارد لاعبو برينتفورد، ياكوب برون لارسن لاعب بيرنلي، مورتن دو هيولماند لاعب سبورتنج لشبونة.

خط الهجوم: يوسف بولسن لاعب لايبزيج، راسموس هويلوند لاعب مانشستر يونايتد، جوناس ويند لاعب فولفسبورج، أندرياس سكوف أولسن لاعب كلوب بروج، أندريس دريير، كاسبر دولبرج لاعبا أندرلخت.

 

 

 

 

 

 

 

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