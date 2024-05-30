مصادر: أوبك+ تبحث الإبقاء على الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية 2024

قالت 3 مصادر من أوبك+ قبيل اجتماع من المقرر أن تعقده المجموعة يوم الأحد إن الدول الأعضاء في المجموعة التي تنفذ خفضا طوعيا لإنتاج النفط 2.2 مليون برميل يوميا تبحث تمديد الخفض حتى نهاية العام.

الخفض الطوعي المقرر أن ينتهي سريانه بنهاية يونيو هو الأحدث في سلسلة تخفيضات للإنتاج تتبناها أوبك+ منذ أواخر 2022 مع ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة ودول أخرى غير أعضاء وتزايد المخاوف إزاء الطلب في الوقت الذي تئن فيه اقتصادات كبرى تحت وطأة رفع أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن تبدأ أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تقودها السعودية، ودولا متحالفة معها بقيادة روسيا سلسلة من الاجتماعات عبر الإنترنت الساعة 1100 بتوقيت جرينتش يوم الأحد.

وذكر مصدران من أوبك+ أن هناك خيارا ثانيا هو تمديد الخفض الطوعي في الربع الثالث فقط من العام الجاري. وقال مصدران آخران إنهما لا يستبعدان زيادة حجم الخفض لدعم السوق أو طرح النفط في الأسواق من جديد إذا ارتأى تحالف أوبك+ أن الطلب في زيادة.

وتخفض أوبك+ في الوقت الحالي الإنتاج 5.86 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 5.7 بالمئة من حجم الطلب العالمي.

ويسري خفض بعض الدول الأعضاء في أوبك+ للإنتاج يبلغ 3.66 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2024، بينما يسري خفض طوعي لدول أخرى حجمه 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو حزيران.

والدول التي تنفذ خفضا طوعيا أكبر حجما من المتفق عليه مع التحالف الأوسع نطاقا هي الجزائر والعراق وقازاخستان والكويت وعمان وروسيا والسعودية والإمارات.