الداخلية المصرية تصدر بياناً بشأن اختفاء المواطن السعودي هتان شطا

أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً، مساء اليوم الخميس، بشأن اختفاء المواطن السعودي هتان شطا.

وقالت: “في إطار ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب (أحد الأشخاص – يحمل جنسية إحدى الدول العربية).. فقد تبين ورود بلاغ لمديرية أمن القاهرة من محامي سفارة الدولة المشار إليها يُفيد بمعاناة المذكور من مرض نفسى وقيامه بترك شقته المستأجرة بإحدى المجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة فى إطار مرضه وبالفحص تبين وجود جميع متعلقاته الشخصية بالشقة محل سكنه ، ويتم تكثيف جهود البحث عنه”.

وكانت سفارة السعودية في العاصمة المصرية القاهرة، قد نشرت تفاصيل جديدة حول اختفاء “هتان بن غازي شطا”.

وأكدت السفارة في بيان صحفي، أنه “منذ اليوم الأول لاختفاء المواطن باشرت إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر، التي شرعت فورا في إجراءات البحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه مستعينة في ذلك بكاميرات المراقبة المتوافرة لديها، حيث تمكنت الكاميرات من تسجيل خروجه من المنطقة التي يسكن فيها بحي التجمع الخامس قبل اختفائه”.

وأشارت إلى استمرار البحث المكثف عن المواطن من قبل الجهات الأمنية بمتابعة وثيقة من السفارة وبالتنسيق مع أسرة المواطن.