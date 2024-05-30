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30 مايو 2024

تعرف على قائمة ريال مدريد لمباراة بوروسيا دورتموند

رياضة
تعرف على قائمة ريال مدريد لمباراة بوروسيا دورتموند

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد سيواجه نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل، بنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد صعد للدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على بايرن ميونخ الألماني، فيما تأهل بوروسيا دورتموند لذات الدور، بعدما تخطى عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي.

قائمة ريال مدريد لمواجهة بوروسيا دورتموند:

حراسة المرمى: كيبا، تيبو كورتوا، لونين، فران.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو، ميليتاو، ألابا، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كامافينجا، تشواميني، فالفيردي، توني كروس، داني سيبايوس، ماريو مارتن، أردا جولر.

خط الهجوم: روديجو، فينيسيوس جونيور، إبراهيم دياز، خوسيلو.

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