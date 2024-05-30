صحيفة تكشف تفاصيل ميزانية شركة محمد صلاح وأعماله التجارية

ظهرت تقارير أمريكية اليوم الخميس تكشف عن حجم العائدات التي يتحصل عليها محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني والتي يأتي ابرزها من الشركة الخاصة به والمسئولة عن تطوير العلامة التجارية للاعب.

وكشف تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”، عن حجم العائدات المالية التي يتحصل عليها محمد صلاح سنويا ، وبحسب الصحيفة فإن الحسابات السنوية لشركة محمد صلاح المسؤولة عن التعامل مع شريحة من دخل المهاجم خارج الملعب في الدوري الانجليزي تقدم لمحة سريعة عن الثروة المتزايدة للنجم المصري، واكد التقرير انه يوجد حاليا نحو 25 مليون جنيه إسترليني في الميزانية العمومية للشركة التي يديرها صلاح، مقارنة بـ19.8 مليون جنيه استرليني قبل عام تقريبا.

وبحسب الصحيفة فإن هذا المبلغ يمثل جزءا صغيرا من الأجور التي يحصل عليها صلاح في ليفربول، والتي تقدر بما بين 18 مليون جنيه إسترليني و21 مليون جنيه إسترليني سنويا.

تشير الصحيفة إلى أن رامي عباس مستشار اللاعب ومحاميه منذ فترة طويلة، ذكر العام الماضي أن حقوق الصور والأنشطة التجارية تزيد من أرباح صلاح المجمعة إلى ما يقرب من مليون جنيه إسترليني في الأسبوع.