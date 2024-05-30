“الأرصاد” يطلق تمرين “رصد4” لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة خلال الحج

أعلن المركز الوطني للأرصاد إطلاق تمرين “رصد4” لرفع جاهزيته مع القطاعات العاملة بموسم الحج في حالة ارتفاع درجات الحرارة.

أوضح مدير الأزمات والكوارث بالمركز، محمد البكري، أن هدف تمرين “رصد4” هو تعزيز الجاهزية والتحضير لمواجهة الظروف الجوية الشديدة، بالإضافة إلى اختبار آليات الإبلاغ وضمان وصولها في الوقت المناسب.

وأشار البكري إلى أن المشاركة في التمرين تشمل الجهات ذات العلاقة لضمان التعاون والتنسيق السلس وتقييم النتائج لتحسين الاستعداد لحالات الطوارئ وحماية السلامة العامة والممتلكات.

يتوقع المركز تحقيق عدة مخرجات من التمرين، بما في ذلك تحسين الاستجابة والتنسيق بين الجهات المعنية، وتطوير الخطط والإجراءات لتعزيز الجاهزية في المستقبل.

ويعمل المركز باستمرار على تطوير خدماته وبرامجه لضمان أقصى درجات الدقة في الإبلاغ عن الظروف الجوية ودعم المستفيدين في التعامل مع الأزمات والطوارئ.