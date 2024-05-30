استبعاد أتشيربي من قائمة إيطاليا بسبب الإصابة

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن استبعاد فرانشيسكو أتشيربي، من قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

ويتواجد منتخب إيطاليا في المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أوروبا، رفقة كلا ن ألبانيا، وإسبانيا وكرواتيا.

وأوضح الاتحاد الإيطالي عبر موقعه الرسمي بأن استبعاد فرانشيسكو أتشيربي من قائمة المنتخب جاء بسبب الإصابة، حيث يعاني اللاعب من ألم في الفخذ، الأمر الذي سيجعله غير قادر على المشاركة.

قائمة منتخب إيطاليا لبطولة يورو 2024:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، أليكس ميريت (نابولي)، إيفان بروفيديل (لاتسيو)، جولييلمو فيكاريو (توتنهام).

خط الدفاع: أليساندرو باستوني (إنتر)، راؤول بيلانوفا (تورينو)، أليساندرو بونجورنو (تورينو)، ريكاردو كالافيوري (بولونيا)، أندريا كامبياسو (يوفنتوس)، ماتيو دارميان (إنتر)، جيوفاني دي لورينزو (نابولي)، فيديريكو ديماركو (إنتر)، جيانلوكا مانشيني (روما)، جيورجيو سكالفيني (أتالانتا).

خط الوسط: نيكولو باريلا (إنتر)، برايان كريستانتي (روما)، نيكولو فاجيولي (يوفنتوس)، مايكل فولورونشو (هيلاس فيرونا)، دافيدي فراتيسي (إنتر)، جورجينيو (أرسنال)، لورينزو بيليجريني (روما)، صامويل ريتشي (تورينو).

خط الهجوم: فيديريكو كييزا (يوفنتوس)، ستيفان الشعراوي (روما)، ريكاردو أورسوليني (بولونيا)، جياكومو راسبادوري (نابولي)، ماتيو ريتيغي (جنوى)، جيانلوكا سكاماكا (أتالانتا)، ماتيا زكاغني (لاتسيو).