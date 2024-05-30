رئيس الشؤون الدينية يوجه أئمة الحرمين بالتخفيف على المصلين بتقليل مقدار التلاوة ومدة الانتظار بين الأذان والإقامة في الحج

وجه رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور: عبدالرحمن السديس؛ أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين؛ بالتخفيف على المصلين بتقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة في موسم الحج، وبتخفيف مقدار التلاوة، مراعاة لما يشهده الحرمان الشريفان من توافد الأعداد المليونية من حجاج بيت الله الحرام، وفيهم الضعيف وكبير السن، علاوةً عمَّا يحصل من ازدحام، وهو أمر يتطلب دفع المشقة عن المصلين بالحرمين؛ بناء على القواعد الشرعية والمقاصد المرعية؛ فإن “المشقة تجلب التيسير”.

وحث رئيس الشؤون الدينية حجاج بيت الله الحرام؛ بعدم اختلاق الزحام؛ بالجلوس في طرقات الناس وممراتهم، والانشغال بالهواتف والتصوير، وصرف أوقاتهم في العبادة وطلب رضوان الله ومغفرته وعفوه، وأن يلتزموا بأنظمة الحرمين الشريفين وآدابهما، ومراعاة حرمة المكان والزمان، وأن يلين بعضهم ببعض؛ ليؤدوا مناسكهم في أجواء آمنة خاشعة، ويعودوا إلى ديارهم بحج مبرور بإذن الله.