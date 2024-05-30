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فريق التحرير

30 مايو 2024

الهلاوس.. الأسباب والأعراض وأبسط طرق العلاج

مقالات متخصصة
الهلاوس.. الأسباب والأعراض وأبسط طرق العلاج

الدكتورة أسماء محمد سعد – استشارية الصحة النفسية والتربية الخاصة والاستشارات الأسرية

الهلوسة منتج عقلي مرتبط بحواس الإنسان، وتتعدد تفسيرات الإحساس أو الشعور بالهلوسة أو ما يعرف أحيانا بـ”التهيؤات”، لكن الأكثر شيوعا أن تحدث الهلوسة في فترة ما قبل النوم، حيث خمول العقل.

وقد تصاحب الهلوسة أعراض غير حقيقية تتعلق بحاسة من الحواس، فقد تكون الهلاوس سمعية؛ كأن يسمع الإنسان أصواتا غير موجودة في الواقع أو هلاوس بصرية، فنرى خيالا أو مخلوقات غير موجودة، أو نشم شيئا ما، وغيرنا لا يشم تلك الروائح، أو هلاوس مرتبطة بالتذوق، فنعتقد أن في فمنا طعما حلوا أو مُرا، ويكون الأمر وقتها غير حقيقي.

وقد تكون الهلاوس جسدية؛ كأن يشعر الإنسان بأن شخصا ما احتك به، وليس هناك من فعل ذلك، والهلاوس قد تكون عرضية مؤقتة أو متلازمة، تبعا للسبب الناتج منه الهلوسة.

وللهلوسة أسباب متعددة لحدوثها؛ من بينها الضغوط المتكررة والإرهاق الجسدي وقلة النوم والإصابة بالحمى وتناول مذهبات العقل؛ كالخمور، أو شرب المخدرات بأنواعها، وغير ذلك، وحينئذ تكون الهلاوس عارضة، أما الهلاوس المتلازمة، فغالبا ما تكون ناتجة عن الإصابة بمرض أو اضطراب نفسي؛ مثل ألزهايمر أو اضطراب ثنائي القطب، وغيرهما.

وعن كيفية علاج الشعور أو الإحساس بالهلاوس العارضة، تكون بمنع المسبب؛ مثل راحة الجسد من فترة التعب والإرهاق، أو التوقف عن تناول مذهبات العقل، أما الشق الثاني وهو الهلاوس المتلازمة، فتعالج بالأدوية ومحاولة الاستشفاء من المرض.

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