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30 مايو 2024

أكاديمي لـ”الوئام”: الرصيف البحري “مسرحية هزلية” وفشل في تقديم الدعم للفلسطينيين

دوليات
أكاديمي لـ”الوئام”: الرصيف البحري “مسرحية هزلية” وفشل في تقديم الدعم للفلسطينيين

أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، خلال الساعات الماضية، ببدء عودة المجاعة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، مشيراً إلى أن سكان القطاع يستنزفون ما تبقى من مواد غذائية منذ أكثر من 3 أسابيع.

وعن مدى جدوى الرصيف البحري المؤقت الذي أنشأته الولايات المتحدة لإدخال المساعدات إلى غزة والحد من عمليات نقص الأغذية والمساعدات، يرى الدكتور يوسف بدر، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، أن “الرصيف البحري المؤقت قبالة سواحل غزة، الذي افْتُتح الأسبوع الماضي، يضع الولايات المتحدة الأمريكية في حرج”.

ويتابع: “كونه تدمر جزئياً وانفصل عن مربطه بعدما جرفته الأمواج، كما أن الميناء المؤقت لم ينقذ الفلسطينيين من حرب التجويع التي يتعرضون لها على يد الإسرائيليين، وتكشف عملية جرف المياه لأجزاء من ’الميناء المؤقت’ أنه كان ينفذ مهمة وقتية، ولا يقدم عملية إنسانية ممتدة لرفع الحصار عن قطاع غزة المحاصر منذ نحو 8 أشهر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

ويقول يوسف بدر، في حديث خاص لـ”الوئام”، إن “فكرة الرصيف العائم أو ’الميناء المؤقت’ في غزة ليست مرتبطة بعمليات الجيش الإسرائيلي في القطاع، بل تعود إلى ما قبل أحداث أكتوبر، لحل أزمة القطاع المحاصر، وهناك اتهامات واسعة للقوات الأمريكية باستخدام الرصيف والميناء البحري لأهداف عسكرية ضد الشعب الفلسطيني والتحكم المطلق في عمليات إدخال المساعدات”.

ويختتم الباحث المتخصص في الشؤون الدولية: “الرصيف البحري ’مسرحية هزلية’، وفشل في تقديم الدعم الإنساني والمساعدات بشكل حقيقي لأهالي قطاع غزة، كما يترجم فشل أمريكا في القيام بدورها تجاه الأزمة الفلسطينية، لا سيما بعد أن انهار الميناء المؤقت الإغاثي خلال أسبوعه الأول، بشكل يضع واشنطن في حرج أمام المجتمع الدولي”.

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