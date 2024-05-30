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فريق التحرير

30 مايو 2024

باحث سياسي لـ”الوئام”: حجب المساعدات سلاح إسرائيل لجعل غزة غير قابلة للحياة

دوليات
باحث سياسي لـ”الوئام”: حجب المساعدات سلاح إسرائيل لجعل غزة غير قابلة للحياة

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها العسكرية التي تسببت في مقتل وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين خلال نحو 8 أشهر، مع العمل على تعقب أي مؤسسة أو كيان يعمل على دعم الفلسطينيين، خاصة المؤسسات الدولية؛ وعلى رأسها وكالة “الأونروا”.

وخلال الساعات الأخيرة، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عيادة تابعة لوكالة “أونروا” في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة، وقبل يومين، دكّت قذائف إسرائيلية مخازن تابعة لـ”الأونروا” في مدينة رفح الفلسطينية.

وعن أسباب الإصرار الإسرائيلي على قطع إمدادات “الأونروا” عن الفلسطينيين، يؤكد يسري عبيد، الباحث في العلاقات الدولية‏ لدى ‏معهد البحوث والدراسات العربية، أن “حكومة إسرائيل تواصل عملياتها في تعقب أي نشاط أو دور إغاثي يقدم الدعم للفلسطينيين في قطاع غزة، كما تسعى أيضا إلى جعل القطاع مكانا غير قابل للحياة”.

ويقول يسري عبيد، في حديث خاص لـ”الوئام”، إن “الجيش الإسرائيلي يعمل بالتوازي في عملياته العسكرية ضد الفلسطينيين على قطع الإمدادات ومنع وصول الأغذية والأدوية أو أي مستلزمات تساعد في تشغيل المستشفيات أو محطات المياه والكهرباء التي دُمِّرت غالبيتها خلال الفترة الماضية، وأصبحت خارج الخدمة”.

ويشير الباحث في الشؤون الدولية إلى أن “حكومة بنيامين نتنياهو تسعى بقوة إلى هدم قطاع غزة على رؤوس ما تبقى من ساكنيه، لإجبار من يبقى حيا على الهجرة القسرية، لذلك تتعقب مخازن وعيادات ’الأونروا’ لتعطيلها عن القيام بدورها، باعتبارها الجهة الأولى حاليا التي تتولى عمليات تقديم المساعدات، نتيجة ما تحصل عليه من جهات دولية لصالح الشعب الفلسطيني”.

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