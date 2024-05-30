ريال مدريد يطير إلى إسبانيا لمواجهة دورتموند

غادرت بعثة فريق ريال مدريد الى العاصمة البريطانية لندن لخوض مباراة بوروسيا دورتموند الألماني المقرر اقامتها مساء غدًا السبت على ملعب “ويمبلي” ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.

وكان التدريب قبل الأخير لريال مدريد قبل نهائي ويمبلي بمثابة وداع للمدينة الرياضية بعد موسم طويل، وتدرب الفريق تحت قيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في ظل غياب ديفيد ألابا وأوريليان تشواميني المصابين.

وتدرب الحارس الأوكراني أندري لونين لليوم الثاني على التوالي منفرداً، دون الاحتكاك بزملائه أو تغيير ملابسه في غرفة خلع الملابس نفسها.