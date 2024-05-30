تيفو جماهير النصر قبل مباراة الهلال

تجهز جماهير النصر للافتة قبل مباراة الهلال غدا الجمعة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

تيفو ‎النصر في النهائي يحمل عبارة : “نحن هنا”.

تم استخدام نفس العبارة من جماهير الهلال

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مباراة بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم أمام رفقاء كريستيانو رونالدو، وهو منتشيًا بالتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين «روشن»، بفارق 14 نقطة كاملة عن صاحب الوصافة فريق النصر.

بينما يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال، وهو عينه على الفوز والتتويج بكأس الملك، من أجل تعويض خسارة الدوري السعودي، وأيضاً وداع دوري أبطال آسيا من ربع النهائي، بالإضافة إلى توديع نصف نهائي السوبر المحلي على يد الزعيم.