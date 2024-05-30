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فريق التحرير

30 مايو 2024

خبير تكنولوجي لـ”الوئام”: السعودية تطمح للوصول إلى مقدمة المستثمرين في الذكاء الاصطناعي

منوعات
خبير تكنولوجي لـ”الوئام”: السعودية تطمح للوصول إلى مقدمة المستثمرين في الذكاء الاصطناعي

يواصل العديد من الدول الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية والصين القائمة التي تستثمر في هذا المجال، بضخ أموال في 4643 شركة، منذ عام 2013 حتى عام 2022.

ويتوزع الاستثمار في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي على مجموعة متنوعة من القطاعات، وفي مقدمتها الرعاية الصحية وإدارة البيانات ومعالجتها والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني وحماية البيانات وتجارة التجزئة.

وكشفت لافينا رامكيسون، المسؤولة بمركز أبحاث السياسات بجامعة الأمم المتحدة، أنه مع تحول اقتصادات العالم إلى الرقمية بشكل متزايد، من المتوقع أن يلعب الذكاء الاصطناعي (AI) دوراً رئيسياً في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم، يصل إلى 15.7 تريليون دولار، ويسهم الاستثمار الاستراتيجي في الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى حجم هذه الاستثمارات، في دعم تطور هذه التقنيات عبر مختلف الصناعات.

ويرى الدكتور محمد عزام، خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات، أن “الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة وليس رفاهية، ومكوناً أساسياً بحياتنا في هذا العصر التكنولوجي المتسارع، ودول العالم تتسابق منذ ستينيات القرن الماضي في هذا المجال”، موضحاً أن “الصين ضخت استثمارات تُقدر بتريليوني دولار في التكنولوجيا الرقمية خلال السنوات العشرة الماضية، وبلغت الاستثمارات العالمية 5 تريليونات دولار”.

ويقول محمد عزام، في حديث خاص لـ”الوئام”، إن “الدول العظمى تتنافس بقوة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويجب على الدول العربية أن تنتبه لهذا الأمر، وتدخل السباق بقوة عبر التعاون فيما بينها وضخ استثمارات ضخمة مشتركة”.

يذكر الدكتور عزام أن “الاستثمار الضخم في الذكاء الاصطناعي، يخدم مجالات الصحة والتصنيع والخدمات ومكافحة تغير المناخ والأمنين الغذائي والمائي، وبالفعل السعودية بدأت أولى هذه الخطوات بضخ 40 مليار دولار استثمارات في الذكاء الاصطناعي، وتنويع مصادر الدخل وتعظيم الصادرات غير النفطية، كما تطمح الرياض للوصول إلى مقدمة الدول التي تستثمر في هذا المجال خلال سنوات قليلة”.

ويؤكد خبير التكنولوجيا أن “الدول العربية تمتلك أدوات التكنولوجيا، لكن الاستثمار المتكامل أهم عنصر عبر تأسيس بنية تحتية رقمية وتدريب الكوادر البشرية”، مشيراً إلى أن “الدول العربية تحتاج من 200 إلى 300 مليار دولار استثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي على مدار 5 أعوام”.

الدكتور عزام يشير إلى أن “الاستثمار الضخم في الذكاء الاصطناعي يخدم مجالات الصحة والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مكافحة تغير المناخ والأمنيْن الغذائي والمائي”، لافتاً إلى أن “الذكاء الاصطناعي أصبح يدخل في كل مجالات حياتنا اليومية، وبالتالي يجب الاستفادة من التكنولوجيا وتوظيفها لحل مشاكلنا وتحسين مستقبلنا”.

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