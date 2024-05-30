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فريق التحرير

30 مايو 2024

إطلاق عملية الطرح العام الثانوي لأسهم عادية في أرامكو السعودية بدءا من 2 يونيو

اقتصاد
إطلاق عملية الطرح العام الثانوي لأسهم عادية في أرامكو السعودية بدءا من 2 يونيو

أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية وأرامكو السعودية عن إطلاق عملية الطرح العام الثانوي لأسهم عادية في أرامكو السعودية ابتداءًا من 2 يونيو 2024م.

نطاق سعر الطرح سيكون بين 26.70 ريال سعودي و 29.00 ريال سعودي للسهم الواحد.

يشتمل طرح أسهم أرامكو السعودية على طرح عام ثانوي لـ مليار 1.545سهم (“أسهم الطرح”)، والتي تمثل 0.64% من أسهم الشركة المصدرة.

يحق لجميع المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الأجانب المقيمين في السعودية، الاكتتاب على الأسهم، إما من خلال حساب مصرفي أو محفظة أسهم نشطة لدى أحد البنوك المستلمة. وسيتم تقديم الطرح للمستثمرين المؤسسيين في المملكة والمستثمرين المؤسسيين الموجودين خارج المملكة والمؤهلين وفقًا لأنظمة الاستثمار في المملكة العربية السعودية.

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