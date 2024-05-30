إطلاق عملية الطرح العام الثانوي لأسهم عادية في أرامكو السعودية بدءا من 2 يونيو

يحق لجميع المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الأجانب المقيمين في السعودية، الاكتتاب على الأسهم، إما من خلال حساب مصرفي أو محفظة أسهم نشطة لدى أحد البنوك المستلمة. وسيتم تقديم الطرح للمستثمرين المؤسسيين في المملكة والمستثمرين المؤسسيين الموجودين خارج المملكة والمؤهلين وفقًا لأنظمة الاستثمار في المملكة العربية السعودية.