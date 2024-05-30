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فريق التحرير

30 مايو 2024

فتح التحقيق مع بيكيه بسبب قضية فساد

رياضة
فتح التحقيق مع بيكيه بسبب قضية فساد

كشفت بعض التقارير عن موافقة قاضية في مدريد، تحقق في “مخالفات محتملة” بعقود خاصة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، على التحقيق مع أسطورة نادي برشلونة.

وسيخضع اللاعب السابق جيرارد بيكيه للتحقيق، من أجل معرفة مدى اتفاقه على عمولة سنوية بقيمة 4 ملايين يورو مع الاتحاد الإسباني، بشأن العقد الذي نقل بموجبه كأس السوبر من إسبانيا إلى السعودية.

وأصدرت القاضية ديليا رودريجو، حكما، اليوم الخميس، توافق فيه على توسيع التحقيق مع 15 شخصا، بينهم جيرارد بيكيه وبيدرو روتشا رئيس الاتحاد الإسباني، ورجل الأعمال فرانسيسكو خابيير ألكايدي الصديق الشخصي للرئيس السابق للاتحاد لويس روبياليس.

كما شمل التحقيق الموسع، شركة “جروكونسا” التي قامت بالأعمال في ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.

 

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