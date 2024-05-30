حسم موقف حارس ليفربول من العروض السعودية

كشفت بعض التقارير الصحفية عن حسم موقف أليسون حارس مرمى فريق ليفربول من العروض السعودية.

وحسب ما أكده الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، فإن ليفربول يخطط للاحتفاظ بأليسون ضمن قائمته للموسم الجديد.

وأضاف عبر حسابه على منصة “إكس”: “كان هناك اهتمام من أندية سعودية في مارس الماضي بالتعاقد مع أليسون لكن لم يحدث جديد على صعيد التفاوض”.

وواصل: “الأولوية لأليسون وليفربول الحفاظ على الارتباط بينهما في الفترة المُقبلة”.

وكان اسم أليسون قد ارتبط بالانتقال للدوري السعودي خلال انتقالات صيف العام الحالي، وبرز اتحاد جدة ضمن المهتمين بخدمات الحارس إذ يبحث عن حارس جديد بعد رحيل البرازيلي مارسيلو جروهي.