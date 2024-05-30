استقالة مسؤولين أمريكيين حملا إدارة بايدن فشل توصيل المساعدات لغزة

استقال مسؤولان أمريكيان اثنان، اليوم، بعدما حملا إدارة الرئيس جو بايدن مسؤولية فشل دخول المساعدات لغزة، وفقا لصحيفة ذا غارديان البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن الاستقالات جاءت مع انتشار المجاعة في غزة، مع وصول قدر ضئيل فقط من المساعدات الإنسانية عبر المعابر البرية التي تسيطر عليها إسرائيل، وانهيار رصيف أمريكي الصنع مخصص لتوصيل المواد الغذائية، والذي تعرض لأضرار بالغة بسبب عاصفة على البحر الأبيض المتوسط ​​في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كما تحدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الحربية بايدن من خلال مواصلة الهجوم على مدينة رفح في أقصى جنوب غزة، حيث لجأ أكثر من مليون من سكان غزة هرباً من الهجوم الإسرائيلي، واضطر أكثر من 900 ألف منهم إلى الفرار من القصف مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة.

واستقال مسؤولان أمريكيان آخران بسبب حرب غزة، قائلين إن إدارة بايدن لا تقول الحقيقة بشأن العرقلة الإسرائيلية للمساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني محاصرين ويموتون جوعا في القطاع الساحلي الصغير.