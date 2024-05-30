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فريق التحرير

30 مايو 2024

صراع بين أندية روشن على لاعب ضمك

رياضة
صراع بين أندية روشن على لاعب ضمك ضمك

كشفت بعض التقارير عن اهتمام كبير من جانب أندية دوري روشن بصفقة قوية

وبحسب مصادر قناة “الكأس” القطرية، فإن الأندية الكبرى التي تقع تحت مظلة صندوق الاستثمار السعودي، تسعى للتعاقد مع نكودو لاعب فريق ضمك في الصيف المقبل.

وأوضحت المصادر: “اللاعب يحظى بإعجاب كبير من رباعي صندوق الاستثمار (الهلال والنصر والاتحاد والأهلي)، ومن الممكن أن يرتدي قميص أي منهم خلال صيف 2024”.

وانضم نكودو لصفوف ضمك خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادما من بشكتاش التركي في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى صيف 2025.

وشارك نكودو في 33 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 15 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

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