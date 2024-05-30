صراع بين أندية روشن على لاعب ضمك

كشفت بعض التقارير عن اهتمام كبير من جانب أندية دوري روشن بصفقة قوية

وبحسب مصادر قناة “الكأس” القطرية، فإن الأندية الكبرى التي تقع تحت مظلة صندوق الاستثمار السعودي، تسعى للتعاقد مع نكودو لاعب فريق ضمك في الصيف المقبل.

وأوضحت المصادر: “اللاعب يحظى بإعجاب كبير من رباعي صندوق الاستثمار (الهلال والنصر والاتحاد والأهلي)، ومن الممكن أن يرتدي قميص أي منهم خلال صيف 2024”.

وانضم نكودو لصفوف ضمك خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادما من بشكتاش التركي في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى صيف 2025.

وشارك نكودو في 33 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 15 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.