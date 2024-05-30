أول تعليق من الهلال على المفاوضات مع نجوم ميلان

كشف فهد بن نافل رئيس الهلال حقيقة المفاوضات مع بعض لاعبي ميلان الإيطالي.

وعن هذا الأمر، قال بن نافل في تصريحات عبر برنامج “صدى الملاعب”: “كل المعلومات التي ربطتنا بضم لياو وثيو ليست صحيحة، نحن لم نفتح ملف الأجانب حتى هذه اللحظة”.

وأضاف: “لم نحدد حتى الآن الأسماء التي سنضمها خلال الموسم المقبل، والعمل على هذا الملف سيكون في الفترة المقبلة وليس الآن”.

وتابع حديثه: “جورجي جيسوس مدرب الفريق لم يرفع تقريره الفني، وذلك لأن الهدف واضح وهو التركيز على مباراة النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين”.

كذلك أوضح بن نافل “المدرب واللجنة الفنية لم يكشفا حتى الآن عن الأسماء الراحلة خلال الصيف المقبل”.