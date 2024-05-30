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فريق التحرير

30 مايو 2024

كافانى يعلن اعتزال اللعب الدولى

رياضة
كافانى يعلن اعتزال اللعب الدولى

أعلن إدينسون كافاني، لاعب منتخب أوروجواي اعتزال اللعب الدولي رسميًا بعد مسيرة طويلة مع منتخب بلاده، ساهم خلالها في تحقيق الفريق للعديد من الأرقام والانتصارات عبر مشوار امتد لسنوات.

وأكد إدينسون كافاني عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور “إنستجرام”، اعتزاله كرة القدم بشكل دولي قبل أيام من بطولة انطلاق بطولة كوبا أمريكا.

وأوضح كافاني: “لدي مشاعر عميقة حول الأمر الذي سأتحدث بشأنه، شكرًا لكل شخص من الأشخاص الذين شكلوا جزءًا من طريقي مع المنتخب في السنوات الأخيرة”.

وشدد نجم منتخب أوروجواي: “لقد كنت سأظل دائمًا موهبة تعلم ما يمكن أن يمثله هذا القميص الذي أحبه أكثر شيء في العالم، لن أبخل في القيام بالعديد من الأمور من أجل بلدي”.

وأوضح كافاني: “سأعلن اعتزالي كرة القدم بشكل رسمي من الناحية الدولية، لن أشارك مع المنتخب بعد الآن، شكرًا على كل شيء

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