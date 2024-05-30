انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الوقود الأمريكية

هبطت أسعار النفط عند التسوية، اليوم الخميس، لثاني جلسة على التوالي بعد أن أظهرت بيانات حكومية أمريكية تراجع الطلب على الوقود وحدوث قفزة مفاجئة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.74 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 81.86 دولار للبرميل عند التسوية، وتراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.32 دولار أو ما يعادل 1.7 بالمئة إلى 77.91 دولار.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي في ظل زيادة مصافي التكرير معدلات تشغيلها لأعلى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر، لكن حدثت قفزة مفاجئة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير في ظل تراجع الطلب على الرغم من زيادة الإنتاج.

ويتحلى مستثمرو النفط بالحذر أيضاً قبل اجتماع تحالف “أوبك+”، الأحد، وسيقرر تحالف منتجي النفط ما إذا كانت سيمدد خفض الإمدادات أو سيزيده أو سيتراجع عنه.

ويقول مندوبون من “أوبك+” ومحللون إن تراجع الطلب على الوقود وتزايد مخزونات النفط العالمية ربما يسهمان في إقناع الدول المنتجة في تحالف “أوبك+” بالإبقاء على خفض الإمدادات خلال اجتماع التحالف في الثاني من يونيو.

ويضم التحالف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بما في ذلك روسيا.