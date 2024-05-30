السعودية تستضيف الاجتماع السنوي الـ13 لمجلس البحوث العالمي 2025

وافق مجلس البحوث العالمي على استضافة المملكة، ممثلة بهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، للاجتماع السنوي الثالث عشر للمجلس في عام 2025، بالشراكة مع جمهورية تركيا ممثلة بمجلس البحوث العلمية والتكنولوجية “توبيتاك”.

تأتي هذه الموافقة تأكيداً على ثقة مجلس البحوث العالمي بالدور الرائد للمملكة في تحقيق رؤية وأهداف المجلس المستقبلية، وبمكانتها الرفيعة في تنمية البحث والتطوير والابتكار على المستويين الإقليمي والعالمي، في ظل الدعم الكبير الذي يشهده قطاع البحث والتطوير والابتكار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار.

وأكد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” ونائب رئيس مجلس محافظي مجلس البحوث العالمي، الدكتور منير بن محمود الدسوقي، خلال الاجتماع السنوي الثاني عشر للمجلس في مدينة إنترلاكن السويسرية، على أهمية المواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع السنوي الثالث عشر بالرياض، والتي ستتمحور حول “إدارة البحوث في عصر الذكاء الاصطناعي” و”العمل الإبداعي المشترك لمواجهة التحديات العالمية نحو تحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك التغير المناخي والتلوث والتنوع البيولوجي”.

أوضح الدكتور الدسوقي أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث والتطوير هو من المستجدات العالمية في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن توظيف هذه التقنية سيسهم في التعرف على الفرص والتحديات في قطاع البحث والتطوير والابتكار، داعياً إلى الاستفادة من تجارب وأفكار الدول الأعضاء في المجلس حيال هذه المستجدات.

كما أكد على أهمية البحوث لدعم التنمية المستدامة، حيث تؤدي دورًا حاسمًا في فهم التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية المعقدة التي يواجهها العالم.

من جانبه، رحب المشرف العام لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الدكتور محمد بن عويض العتيبي بموافقة مجلس البحوث العالمي على استضافة المملكة للاجتماع السنوي الثالث عشر للمجلس في عام 2025، مشيداً بمكانة المملكة البارزة ومؤسساتها العلمية، وجهودها المميزة على المستوى الإقليمي والعالمي في خدمة قضايا البحث والتطوير والابتكار، وتعزيز العمل الإقليمي المشترك بين مجالس البحوث بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقوية حضورها ومساهمتها في تقدم المعرفة والابتكار على المستوى العالمي، في ظل الدعم غير المسبوق الذي يشهده قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة من القيادة الرشيدة.