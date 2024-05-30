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فريق التحرير

31 مايو 2024

وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون مع عددٍ من كبرى الشركات الهولندية

محليات
وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون مع عددٍ من كبرى الشركات الهولندية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف خلال زيارته الرسمية لهولندا، مع كبار المسؤولين في الشركات الهولندية الرائدة، سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين. وشملت الزيارة لقاءات مع ممثلي شركات عالمية في قطاعات حيوية مثل:

البتروكيماويات:

ناقش الخريف مع شركة “نوريون” سبل التعاون في نقل التقنيات الحديثة في مجال البتروكيماويات وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات المنطقة والعالم.

الأغذية:

تم بحث فرص تطوير صناعة أغذية ذات قيمة مضافة في المملكة مع شركة “لامب وستون” المتخصصة في هذا المجال.

الطلاء:

استعرض الخريف مع شركة “أكزو نوبل” فرص التوسع في إنتاج الدهانات لتلبية الطلب المتزايد في السوق السعودي.

المركبات:

جرى بحث إمكانية إنشاء مصنع لتوطين صناعة المركبات والشاحنات التجارية التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني في المملكة مع شركة “فدل ندكار”.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في اقتصادها الوطني، وجذب الاستثمارات النوعية، وزيادة نفاذ الصادرات غير النفطية إلى الأسواق الهولندية والأوروبية.

وتُعد هولندا شريكًا تجاريًا هامًا للمملكة، حيث تتمتع بسمعة طيبة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، مما يجعلها وجهة مثالية لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.

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