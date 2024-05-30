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فريق التحرير

31 مايو 2024

السعودية تحصد 10 جوائز في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون

منوعات
السعودية تحصد 10 جوائز في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون

حققت هيئة الإذاعة والتلفزيون 10 جوائز متنوعة في مجالي التلفزيون والإذاعة خلال حفل مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الـ16 الذي اختتم فعالياته، أمس الخميس، في مملكة البحرين.

وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة محمد بن فهد الحارثي عن فخره واعتزازه بهذه الإنجازات، مؤكدًا أن هذه الجوائز هي نتاج عمل فريق الهيئة الشغوف والمتفاني، الذي يعمل بجد وإخلاص لتحقيق التميز، ويسعى دائماً لأن يبقى اسم المملكة خفاقاً في كل المحافل.

وأفاد الحارثي أن هذه الجوائز تأتي كتتويج لعمل منظومة متكاملة يقودها معالي وزير الإعلام، رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري الذي يعد أحد أهم عناصر النجاح، وأحد الداعمين للمسيرة التحولية التي تشهدها الهيئة في مواكبتها لعام التحول الإعلامي.

وقدّم الرئيس التنفيذي شكره للقائمين على المهرجان ولمملكة البحرين على استضافتها الكريمة، ولمنسوبي الهيئة، مشيرًا إلى أن هذه الجوائز تثبت نجاح رهان الهيئة على إستراتيجيتها في المحتوى الذي يرتكز على إبراز المحتوى المحلي وفق أعلى المعايير العالمية وهو الأمر الذي يستحق عليه جميع منسوبي الهيئة الشكر والامتنان.

وتنوعت جوائز في مسار التلفزيون، حيث فاز برنامج “محراب الحرمين” بالمركز الأول في فئة البرامج الدينية، بينما تصدر برنامج “مخيال” قائمة البرامج الحوارية. وحصد برنامج “طويق” المركز الثاني في فئة البرامج البيئية، وحقق برنامج “الشارع السعودي” المركز الثاني في البرامج الحوارية.

كما نال برنامج “دورينا غير” المركز الأول في فئة البرامج الرياضية، وحقق برنامج “بالفطرة” صدارة برامج مسار الطفل.

أما في مسار الإذاعة، فقد حصد برنامج “نقاش” المركز الأول في فئة البرامج الحوارية، وفاز برنامج “اليامال” بالميدالية الفضية في مسار الهوية الخليجية، وحصل برنامج “ومضات” عن مخاطر الهواتف الذكية على الميدالية الذهبية في فئة الفواصل. كما حصد برنامج “صبح ومساء” الميدالية الفضية في مسار المنوعات.

يُذكر أن مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون يُعد من أبرز الفعاليات الإعلامية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإعلامية الخليجية.

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