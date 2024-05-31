الأرصاد: نشاط للرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة في مكة المكرمة والمدينة المنورة

أفاد المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها، في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة. كما توالى درجات الحرارة العظمى ارتفاعها الملموس على المنطقة الشرقية.

درجة الحرارة

وجاءت درجة الحرارة العظمى 45 درجة مئوية في مكة المكرمة، بينما كانت درجة الحرارة الصغرى 31، ونسبة الرطوبة 50، أما المدينة المنورة فتوقع المركز أن تكون درجة الحرارة العظمى فيها 42 درجة مئوية، بينما الصغرى 26، ونسبة الرطوبة 25.

البحر الأحمر

الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، أما ارتفاع الموج فهو من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومائج على الجزء الشمالي والأوسط.

الخليج العربي

حركة الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 08-18 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، أما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.