طفل يفوز بـ50 ألف دولار في مسابقة للتهجئة

فاز بروهات سوما البالغ من العمر 12 عاما من ولاية فلوريدا بجائزة سكريبس الوطنية للتهجئة رقم 96 أمس الخميس.

تمكن سوما من تهجي 29 كلمة بشكل صحيح في 90 ثانية بما في ذلك بعض الكلمات الأكثر غموضا وتعقيدا وصعوبة في اللغة الإنجليزية.

ومع وصول اثنين من المتأهلين للتصفيات النهائية، انتقلت المنافسة السنوية إلى مرحلة التصفية السريعة وهي طريقة إقصاء تم تبنيها عام 2021.

ووصل بروهات لهذه المرحلة من التصفيات بعدما تهجى بشكل صحيح اسم مدينة هوفدورب القريبة من أمستردام.

ووضعه هذا وجها لوجه مع فايزان زكي (12 عاما) من ولاية تكساس، الذي تمكن من تهجي كلمة مشتقة من أصل برازيلي دون أن يطلب معلومات إضافية عنها.

بعد ذلك، انطلق بروهات في تهجي قائمة من الكلمات وأكمل 29 كلمة بشكل صحيح قبل انتهاء الوقت. أما فايزان فتهجى 20 كلمة من نفس القائمة بشكل صحيح خلال 90 ثانية.

وقد منح هذا الفوز الكأس المرموقة وجائزة قدرها 50 ألف دولار لبروهات.

ورغم مواجهة بعض أصعب كلمات اللغة الإنجليزية وأندرها استخداما فقد أثار المتنافسون ذهول المشاهدين لقدرتهم على التهجي بشكل صحيح.

وترعى مجموعة سكريبس الإعلامية منذ عام 1925 الحدث الذي لم يتوقف سوى لثلاث سنوات خلال الحرب العالمية الثانية وسنة أخرى بسبب جائحة كوفيد في عام 2020.