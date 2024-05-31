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31 مايو 2024

الدولار يسعى للتماسك وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية

اقتصاد
الدولار يسعى للتماسك وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية الدولار الأمريكي

يحاول الدولار الأمريكي الحفاظ على استقراره أمام العملات الرئيسية في تداولات اليوم الجمعة، وذلك بعد أن أدى التعديل الأخير للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول والذي جاء أدنى من التوقعات إلى تعزيز التكهنات بخفض وشيك لأسعار الفائدة.

المستثمرون يتابعون الآن بحذر ظهور بيانات التضخم الرئيسية التي قد توفر إشارات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.

بيانات حديثة أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي سجل نموًا بنسبة 1.3% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس، وهو ما يقل عن التقديرات السابقة التي رجحت نموًا بنسبة 1.6%، مع مراجعات للأسفل في الإنفاق الاستهلاكي.

عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي كانت قد صعدت إلى المستوى الأعلى خلال الأسابيع القليلة الماضية، تراجعت بعد الإعلان عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي.

وبقي مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ثابتًا حول 104.82، بعد أن كان قد انخفض إلى 104.63.

تنتظر الأسواق بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي للتضخم، بحثًا عن دلالات جديدة على إمكانية خفض أسعار الفائدة. وكانت بيانات التضخم الأخيرة، التي جاءت أقل من التوقعات، قد دعمت فرضية خفض الفائدة وأثرت سلبًا على الدولار، مما أدى إلى اتجاهه لتسجيل أول خسارة شهرية في العام الجاري.

في التداولات الأخيرة، استقر الين الياباني عند 156.72 مقابل الدولار، مبتعدًا عن أدنى مستوياته في أربعة أسابيع. اليوان الصيني صعد بنسبة 0.08% إلى 7.2490 أمام الدولار، بينما تراجع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.082225 دولار.

ومن المتوقع صدور بيانات التضخم لمنطقة اليورو اليوم بعد قراءة ألمانية أقوى من المتوقع.

الجنيه الإسترليني تراجع بنسبة 0.06% إلى 1.2725 دولار، بعد أن كان قد صعد إلى 1.2801 دولار في وقت سابق من الأسبوع.

وفي عالم العملات المشفرة، انخفضت بتكوين بنسبة 0.23% إلى 68313.58 دولار.

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