أسعار النفط تتراجع إلى 81.74 دولار للبرميل مع ارتفاع المخزونات الأمريكية

شهدت أسعار النفط تراجعًا في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وذلك على خلفية زيادة غير متوقعة في مخزونات البنزين الأمريكية، بالإضافة إلى تقييم المستثمرين للتعليقات الصادرة من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي، التي أشارت إلى أن الوقت لا يزال مبكرًا للنظر في إمكانية خفض أسعار الفائدة.

في هذا السياق، شهدت العقود الآجلة لخام برنت تناقصًا بمقدار 12 سنتًا، أو ما يوازي 0.15%، لتتداول عند مستوى 81.74 دولار للبرميل.

كما شهد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاضًا بقيمة 17 سنتًا، أو بنسبة 0.22%، ليصل إلى 77.74 دولار للبرميل.