إسبانيا تتحدى إسرائيل بشأن نشاط قنصليتها في القدس

رفضت إسبانيا كل “تقييد” تعتزم إسرائيل فرضه على أنشطة قنصليتها في القدس ردا على اعتراف مدريد بدولة فلسطين.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الجمعة، في حديث مع إذاعة أوندا سيرو: “أرسلنا هذا الصباح مذكرة شفهية للحكومة الإسرائيلية رفضنا فيها أي تقييد للنشاط المعتاد للقنصلية العامة الإسبانية في القدس، إذ أن وضعها مكفول بموجب القانون الدولي”.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد قال يوم الإثنين، إنه أرسل مذكرة دبلوماسية للسفارة الإسبانية لدى إسرائيل تقضي بمنع القنصلية الإسبانية في القدس من القيام بمهامها، أو تقديم الخدمات القنصلية لمواطني السلطة الفلسطينية.

وأضاف عبر منصة “إكس”: “لن نبقى صامتين في وجه الحكومة التي تكافئ الإرهاب، والتي يهتف قادتها بالشعار المعادي للسامية “من النهر إلى البحر فلسطين ستتحرر”.

وأردف: “الذين يكافئون حماس، ويحاولون إقامة دولة إرهابية فلسطينية لن يكون لهم أي اتصال مع الفلسطينيين. لقد انتهت أيام محاكم التفتيش. اليوم، لدى الشعب اليهودي دولة ذات سيادة ومستقلة، ولن يجبرنا أحد على تغيير ديننا، أو يهدد وجودنا – فمن يؤذينا سنؤذيه في المقابل”.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان إن القنصلية الإسبانية في القدس المحتلة “مخوّلة بتقديم خدمات قنصلية لسكان المنطقة القنصلية في القدس فقط، وغير مخوّلة بتقديم خدمات أو القيام بنشاط قنصلي لسكان المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية”.

وأضافت أن هذا التوجيه سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يونيو المقبل.