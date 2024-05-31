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فريق التحرير

31 مايو 2024

أرامكو تكمل الاستحواذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان

اقتصاد
أرامكو تكمل الاستحواذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، اليوم الجمعة، عن إكمال الاستحواذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة (قو) لتحقق مزيد من التقدم في توسيع استثمارها العالمي في مجال بيع الوقود بالتجزئة.

وتعمل شركة (قو) في مجال الوقود ومواد التشحيم والمتاجر المتنوّعة في باكستان، وتمتلك أكثر من 1200 محطة وقود للبيع بالتجزئة.

ويمثّل الاستحواذ الذي أُعلن عنه أول مرة في ديسمبر 2023م أول استثمار لأرامكو السعودية في مجال البيع بالتجزئة في باكستان.

ويؤكد كذلك تنامي مكانة الشركة في مجال التجزئة في أسواق ذات قيمة عالية، حيث استحوذت (أرامكو السعودية) في مارس الماضي أيضًا على حصة ملكية بنسبة 100% في شركة إسماكس للتوزيع (إس بي إي)، وهي شركة رائدة في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم المتنوعة في تشيلي.

وبهذه المناسبة، عدّ النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء ياسر مفتي، هذا الاستحواذ خطوة متقدمة في مسيرة أرامكو التي تشهد تسارعًا كبيرًا للتوسّع عالميًا في مجال بيع الوقود بالتجزئة، متطلعاً من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية مع شركة (قو) إلى توفير منتجات وخدمات (أرامكو السعودية) عالية الجودة لعملاء الشركة في باكستان، معرباً عن سعادته بإضافة أخرى عالية المستوى إلى شبكة الشركة المتنامية من الشركاء العالميين، والجمع بين مواردها وخبراتها لإطلاق فرص جديدة لازدهار علامة أرامكو التجارية في الخارج.

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