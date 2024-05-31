مفقود منذ 22 أبريل في القاهرة.. لماذا يزور هتان شطا مصر؟

تفاعلت شبكات التواصل الاجتماعي بقوة مع خبر اختفاء شاب سعودي في القاهرة، حيث تتالت المناشدات من عائلته ومستخدمي الإنترنت للمساعدة في العثور عليه.

شقيق المفقود، في مقطع فيديو، أعلن أن هتان غازي شطا مفقود منذ 22 أبريل، وأن العائلة توجهت فورًا إلى السلطات المصرية للإبلاغ عن اختفائه.

السفارة السعودية في مصر أصدرت بيانًا توضح فيه أنها شرعت منذ اليوم الأول لاختفاء المواطن في إجراء التواصلات اللازمة مع الجهات الأمنية المصرية، التي بدأت بالفعل في التحريات والبحث، مستعينة بكاميرات المراقبة التي سجلت خروجه من منطقة سكنه في حي التجمع الخامس.

وقالت السفارة في بيانها: “إنه منذ اليوم الأول لاختفاء المواطن هتان باشرت إجراءاتها واتصالاتها الرسمية والأمنية في مصر، التي شرعت في إجراءات البحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه مستعينةً بكاميرات المراقبة المتوفرة لديها، حيث تمكنت من تسجيل خروجه من المنطقة التي يسكن فيها بحي التجمع الخامس”.

فيما أكدت السفارة السعودية في مصر أن الجهود متواصلة للعثور على المواطن، بتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبمتابعة من السفارة وأسرة الشاب.

عائلة المفقود حثت الجمهور في مصر على مساعدتهم في البحث عن ابنهم من خلال رسالة متداولة كتبت فيها: “أهلنا وحبايبنا في مصر، ساعدونا ندوّر على هتان غازي شطا، مواطن سعودي اختفى في القاهرة من 22 أبريل الماضي”.

من جانبه قال هاني شطا، شقيق المواطن المفقود هتان شطا، إن شقيقي توجه للقاهرة بعد عيد الفطر وفقدنا الاتصال به منذ 22 أبريل حتى اليوم.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة “العربية” أن شقيقه كان يتردد على مدينة القاهرة للسياحة والتزود ببعض الدورات التدريبية الخاصة بمجال التدريب الإرشادي، لافتًا إلى أن شقيقه بعدما قضى إجازة عيد الفطر في جدة مع العائلة، ثم عاد إلى القاهرة في يوم 14 إبريل، وبعدها بأسبوع تم فقد الاتصال، مشيرًا إلى أن عائلة الشاب المفقود قد تقدمت ببلاغ إلى السفارة السعودية والجهات الأمنية.

من جهتها، وزارة الداخلية المصرية أصدرت بيانًا تفيد فيه بأن الشاب يعاني من مرض نفسي وقد غادر شقته الكائنة في مجمع سكني بالقاهرة الجديدة، وأنها تقوم بتكثيف الجهود للعثور عليه بعد أن تبين وجود جميع متعلقاته الشخصية في مكان إقامته.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيانها: “في إطار ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب (أحد الأشخاص – يحمل جنسية إحدى الدول العربية).. فقد تبين ورود بلاغ لمديرية أمن القاهرة من محامي سفارة الدولة المشار إليها يفيد بمعاناة المذكور من مرض نفسي وقيامه بترك شقته المستأجرة بإحدى المجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة في إطار مرضه وبالفحص تبين وجود جميع متعلقاته الشخصية بالشقة محل سكنه، ويتم تكثيف جهود البحث عنه

اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، أوضح أن البلاغات المتعلقة باختفاء أجانب تُتابع بعناية وبالتنسيق مع الخارجية المصرية وسفارات الدول المعنية، مع تقديم تقارير دورية عن التطورات، كما أنه يتم تعميم بلاغات التغيب على مستوى البلاد، مع تتبع مسار المفقود لتحديد آخر مكان شوهد فيه.