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فريق التحرير

31 مايو 2024

الأسهم الأوروبية تتجه نحو الانخفاض للأسبوع الثاني

اقتصاد
الأسهم الأوروبية تتجه نحو الانخفاض للأسبوع الثاني

استهلت الأسهم الأوروبية تعاملات، اليوم الجمعة، ببداية ضعيفة قبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر مايو وبيانات التضخم في أمريكا لشهر أبريل.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، لكنه يتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني، وانخفض سهم جيه.دي سبورتس فاشون للملابس الرياضية 6.7 % إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعدما أبقت الشركة البريطانية على توجيهات الأرباح للعام 2024-2025، فيما كان سهم تيليكوم إيطاليا من ضمن الأسوأ أداء على المؤشر بانخفاضه 6 % تقريبا، وهبط سهم شركة كابجيميني لخدمات تكنولوجيا المعلومات 4.3 %.

ويترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المؤشر المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم.

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