“أنا سجين سياسي”.. ترامب يستغل حكم إدانته لجمع التبرعات

أعاد الموقع الرسمي لحملة دونالد ترامب، توجيه الزوار إلى صفحة جمع التبرعات تحت ذريعة أنه “سجين سياسي”.

وصوّر ترامب نفسه على صفحته الإلكترونية الخاصة بجمع التبرّعات، على أنّه “سجين سياسي”.

ونقلت حملته عنه قوله: “أعلم بما أنكم بجانبي، فإننا سنفوز، وسنعود للبيت الأبيض، ونجعل من أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

وأُدين الرئيس الأمريكي السابق بـ34 تهمة، وسيُحكم عليه في 11 يوليو، وتضمنت صفحة جمع التبرعات أيضًا صورة ترامب عندما تم استدعاؤه في جورجيا العام الماضي في قضية تتهمه بالمشاركة في مخطط لإلغاء نتائج انتخابات 2020، وطلبت الصفحة تبرعات بقيمة 20.24 دولار وما فوق للجنة المشتركة لجمع التبرعات التابعة له.