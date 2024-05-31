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فريق التحرير

31 مايو 2024

“الزكاة والضريبة” تُحبط محاولة تهريب أكثر من 6,5 مليون حبة كبتاجون بمنفذ البطحاء

محليات
“الزكاة والضريبة” تُحبط محاولة تهريب أكثر من 6,5 مليون حبة كبتاجون بمنفذ البطحاء

​أحبطت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” في منفذ “البطحاء”، محاولة تهريب 6,514,674 حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى السعودية عبر المنفذ.

ووردت إرسالية عبر منفذ البطحاء، عبارة عن “إطارات كبيرة” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة في تجويف الإطارات، بحسب ما ذكرت الهيئة.

وجرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل السعودية، وعددهم 4 أشخاص، وذلك بعد إتمام عملية الضبط.

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