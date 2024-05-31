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فريق التحرير

31 مايو 2024

تحت إشراف كيم جونغ أون.. كوريا الشمالية تحاكي هجمات استباقية على جارتها الجنوبية

دوليات
تحت إشراف كيم جونغ أون.. كوريا الشمالية تحاكي هجمات استباقية على جارتها الجنوبية

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اختبار نظام لراجمات الصواريخ، حيث أظهرت الصور التي نشرها الإعلام الرسمي وهو يرتدي سترة جلدية بنية اللون ويحيط به جنرالاته، مبتسما أمام ما يبدو أنه إطلاق 18 قذيفة.

وشملت التدريبات إطلاق نار راجمات صواريخ متعددة ذات قدرة نووية لإظهار قدرة البلاد على تنفيذ هجمات استباقية على منافستها كوريا الجنوبية.

ويبدو أن التدريبات هي تجربة إطلاق صواريخ باليستية اكتشفتها كوريا الجنوبية من قرب عاصمة كوريا الشمالية.

وتعد أنظمة إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية قادرة على ضرب سيول التي تبعد نحو 50 كيلومترًا عن المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين البلدين.

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